RKC kijkt ook op trainingskamp reikhalzend uit naar aanvallende versterking

Een paar dagen en nachtjes weg met de groep, RKC-trainer Fred Grim hecht enorm veel waarde aan een trainingskamp. In Garderen verblijven de Waalwijkers volgens de oefenmeester vanaf afgelopen maandag in een prima hotel, hebben ze een goed trainingsveld ter beschikking en ook aan het eten mankeert niets. Maar het belangrijkst vindt Grim de saamhorigheid in het team waar tijdens deze dagen aan gewerkt kan worden. ,,We willen dat het niet alleen maar van ons komt, we leggen ook meer bij de spelers zelf neer. Zij moeten samen over voetbal willen praten. Dat kan op zo’n trainingskamp ook veel makkelijker dan in een andere situatie.”