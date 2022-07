RKC klopt TOP Oss in doelpuntenfestijn

In het tweede oefenduel in de voorbereiding was RKC op het veld van buurman Baardwijk met 5-3 te sterk voor TOP Oss.

Enkele honderden toeschouwers zagen op het terrein van Baardwijk een hoop doelpunten, direct vanaf het begin. Want al na drie minuten kwam RKC op voorsprong, nota bene via linksback Julian Lelieveld, die een fraaie actie in huis had. Maar zeven minuten later was het alweer gelijk. Jearl Margaritha schoot de bal na een panna prachtig de kruising in: 1-1.

Er werd drie keer dertig minuten gespeeld, waardoor het zoals gebruikelijk in dit soort duels, een flink wisselcircus was. Een prima wedstrijd om naar te kijken in het zonnetje, met aanvallen over en weer. Al was RKC over de hele wedstrijd genomen wel de betere partij. Na ruim een kwartier spelen schoot David Min van afstand binnen, maar ook die voorsprong kon RKC niet heel lang vasthouden. Een benutte strafschop van Kay Tejan zette TOP weer naast de Waalwijkers: 2-2.

Het was ook een wedstrijdje mooie goals maken. Dario van den Buijs deed een duit in het zakje door een vrije trap vanaf een meter of achttien de kruising in te schieten: 3-2. Mika Biereth was het die nog voordat er een uur gespeeld was, de bal van dichtbij binnen kon tikken: 4-2.

Maar daar was het nog niet mee gedaan. TOP Oss kwam eerst via Kyvon Leidsman nog even terug tot 4-3, maar liep daarna door een mooie knal van Yassin Oukili weer uit. Daarmee was het afgelopen met de doelpuntenregen en won RKC ook het tweede oefenduel in de voorbereiding. Volgende week spelen de Waalwijkers tegen NEC