RKC komt dramatische eerste helft in Heerenveen niet te boven en verliest openingsduel

Mark van Bommel zag het helemaal in hem zitten, maar voormalig PS­V-ta­lent probeert nu in Duitsland carrière nieuw leven in te blazen

Hij kreeg ooit de voorkeur boven de grote namen bij PSV, maakte indruk in de Europa League, kon naar Kroatische topclubs, maar het liep nét even anders voor Amar Catic (24). Via een omweg is hij nu een gewaardeerde prof in Duitsland. Maar wat als hij in 2019 minder pech had gehad?