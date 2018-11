RKC komt er met 2-0-nederlaag nog genadig van af bij FC Dordrecht

Het gezegde ‘Hoe dichter bij Dordt hoe rotter het wordt’ gaat zeker op voor RKC. De ploeg uit Waalwijk speelde vrijdagavond in het Riwal stadion aan de Krommedijk een draak van een wedstrijd. De 2-0-nederlaag was nog een milde straf voor anderhalf uur voetballen met de handrem erop. Na de twee voorgaande zeges (op Helmond Sport en NEC) ging het elftal daarnaast vooral ten onder aan de eigen slordigheden en het onvermogen om de tegenstander in verlegenheid te brengen.

Voor rust wist RKC al geen raad met de compact spelende thuisploeg. De vele slordige passes maakten het helemaal lastig om een gaatje te vinden in de Dordtse defensie. De eerste grote kans was dan ook aan de andere kant van het veld te zien. Aanvoerder Stankov nam een dieptepass mee in de loop en haalde hard uit. Doelman Vaessen keerde de knal.

RKC stelde er een onschuldig schot van Maatsen tegenover. De bal zeilde voorbij het doel. Bij FC Dordrecht was vooral Zamouri een onruststoker in het strafschopgebied van de Waalwijker. Na een half uur spelen werd zijn inzet uit het doel gekopt, maar nog geen minuut later was het wel raak. De aanvaller ontdeed zich van zijn bewaker en schoof de bal beheerst in het vijandelijke doel.

Even kwam er wat vuur in de ploeg van trainer Fred Grim. Een knal van Quasten spatte uiteen op de vuisten van doelman Janssen. Daarna zakte RKC weer in en mocht op slag van rust blij zijn dat doelman Vaessen een tweede treffer wist te voorkomen.

RKC leek vervolgens wat feller aan het tweede bedrijf te beginnen. Een ongelooflijke comedy caper-act van doelman Vaessen liet de club echter niet dieper wegzakken in het moeras. Vaessen ving een diepe bal op mijn zijn borst, maar legde hem daarbij panklaar voor de Dordtse aanvaller Zamouri, die geen moeite had het lege doel te vinden: 2-0.