RKC komt tekort bij FC Utrecht in door stakingen getekend duel

RKC is er niet in geslaagd om dit weekend uit te lopen op de concurrentie in de strijd om plek acht. De Waalwijkers vochten in het door twee stakingen getekend duel, maar gingen ondanks een gestopte strafschop van doelman Vaessen, met 2-0 onderuit in Utrecht.

Vrijwel alle media-aandacht na de wedstrijd tussen RKC en FC Utrecht zou waarschijnlijk gegaan zijn naar de van RKC naar Utrecht overstappende Mats Seuntjens, maar de aanvaller was vanwege een blessure niet eens in de bus gestapt.

En dus moesten de Waalwijkers het in het belangrijke duel in de strijd om plek acht zonder hun smaakmaker doen.Toch kon RKC het FC Utrecht ook zonder Seuntjens erg lastig maken. Een uur lang tenminste, kansen kregen de Waalwijkers zelfs om op voorsprong te komen.

Met Etienne Vaessen in de goal is het dit seizoen allerminst zeker dat een gegeven strafschop ook daadwerkelijk benut wordt door de tegenstander. RKC kreeg er het allermeeste tegen (acht), maar er gingen er ook drie niet in. Eentje ging over, twee werden gepakt door de Waalwijkse doelman. Waaronder een hele belangrijke als het gaat om de strijd om de play-offs, want de keeper voorkwam zaterdagavond na twintig minuten spelen in de Galgenwaard dat FC Utrecht via Tasos Douvikas op voorsprong kwam.

Strafschop niet gegeven

Even later schreeuwde Juriën Gaari aan de andere kant om een strafschop. De VAR kon zich daarin vinden, maar scheidsrechter Ingmar Oostrom - die naar het scherm geroepen werd - bleef bij zijn oorspronkelijke beslissing en gaf hem niet. Toch was topscorer Douvikas uiteindelijk wel degene die RKC alsnog pijn deed. Kansen kreeg de Griek meer en meer en na een uurtje voetballen rondde hij het na een goede Utrechtse uitbraak wel af: 1-0. Bijna ‘gewoon’ was het dit weekend dat het duel na de goal ook direct werd gestaakt, omdat er bij het vieren bekers op het veld terechtkwamen.

Florian Jozefzoon bleef na de korte onderbreking in de kleedkamer achter, voor hem kwam de gretige Zakaria Bakkali. Het leverde direct een hoop extra energie op in aanvallend opzicht en met Roy Kuijpers voor Thierry Lutonda iets minder dan twintig minuten voor tijd ging trainer Joseph Oosting volle bak voor in ieder geval een punt. In de laatste tien minuten kwamen er zelfs nog meer aanvallers - onder wie de van een schorsing teruggekeerde Iliass Bel Hassani - maar tot een goal leidde dat niet meer.

Spelers maken statement

Wel tot het einde van een hele bijzondere soap. Zakaria Labyad maakte in de extra tijd de 2-0 voor FC Utrecht, waarna opnieuw een beker op het veld belandde. Weer werd gestaakt, maar voor anderhalve minuut terugkomen was zelfs de KNVB te gortig. De burgemeester van Utrecht zou hebben aangedrongen op doorspelen en dus kwamen de spelers terug het veld op. Vaessen hield de bal anderhalve minuut lang onder zijn voet, de rest van de spelers dolde wat met elkaar. En toen floot de scheidsrechter alsnog af.

De strijd om plek acht blijft open liggen, nadat NEC eerder dit weekend verloor en Heerenveen tegen Excelsior bleef steken op 0-0.

