RKC krijgt na ‘coronaweek’ ook goed nieuws: geen nieuwe besmettingen, geblesseerden op weg terug

Vorige week maandag, op de eerste dag na de vakantie, mochten de spelers van RKC alleen op de club komen om te testen. En dan direct weer naar huis. Want de club wilde geen enkel risico nemen. Maar goed ook, bleek later. Een speler zat al thuis vanwege een positieve test in de vakantie, maar uit de tests van maandag werden nog eens twee coronagevallen gehaald. En een dag later nog eentje. Plus er zat nog iemand in quarantaine vanwege een besmetting in zijn directe omgeving. Met alle blessuregevallen erbij bleven slechts vijftien spelers over, waarvan twee keepers.