RKC krijgt ongenadig pak slaag bij hekkensluiter Jong FC Utrecht

RKC begon nog prima aan het duel op het veld van IJsselmeervolgels in Spakenburg, het kwam zelfs op voorsprong. Een vrije trap vanaf links kon nog worden weggekopt door een Utrecht-verdediger, maar Ingo van Weert pikte de bal goed op. Met een hard schot passeerde hij Utrecht-doelman Menno Heus: 0-1. Een uitstekend begin, zou je zeggen. Maar RKC leek daarna het voetballen verleerd, met liefst drie tegentreffers in vijf minuten tot gevolg.

Eerst was er slordig balverlies van Chovanie Amatkarijo, die zo een counter van de thuisploeg op gang hielp. Sylla Sow wist daar wel raad mee en noteerde de gelijkmaker: 1-1. Mohamed Mallahi maakte een minuut later Utrecht’s tweede treffer, terwijl vier minuten daarna Sow weer trefzeker was. Hoe dat doelpunt ontstond was exemplarisch voor de avond van RKC. Miscommunicatie tussen Van Weert en doelman Vaessen stelde Sow eenvoudig in staat de 3-1 op het scorebord te schieten.

IJdele hoop

Het was daarna nog niet genoeg voor de ploeg van De Koning, want opnieuw laks verdedigen – door linksback Ndefe dit keer – zorgde voor een 4-1 achterstand. Het was Mallahi die, via de lat, zijn tweede treffer van de avond wist te maken. Kort daarna wisselde De Koning al voor de eerste keer, zo slecht zag hij zijn elftal acteren. Amatkarijo veriet het veld, Dylan Seys verving hem.

Na rust leek RKC heel eventjes nog op iets te hopen. Met invaller Roland Bergkamp binnen de lijnen werd er gedurende zeven minuten druk gezet op Utrecht-doelman Heus. Toen was het alweer gedaan met de aanvalsplannen van de bezoekers en ging de thuisploeg weer naar voren. De eerste kans die de ploeg kreeg werd gelijk tot doelpunt gepromoveerd. Sow maakte zijn derde en Utrecht’s vijfde. De goal van Van Weert in extra tijd, zijn tweede, was voor de statistieken: 5-2.