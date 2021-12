RKC lang zonder middenvelder Augustijns

Kort voor rust moest Augustijns noodgedwongen naar de kant. Vandaag bleek dat hij een breuk in zijn kuitbeen heeft opgelopen, waarna hij dezelfde dag nog onder het mes is gegaan. Hij wordt de komende maanden nog niet terug verwacht.

Veel speeltijd heeft Augustijns nog niet gekregen in Waalwijk. In de eredivisie kwam hij alleen in de duels met Ajax, FC Groningen en NEC in actie. In het bekertoernooi speelde hij tegen Willem II de hele wedstrijd.