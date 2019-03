RKC legt groot aantal spelers langer vast

Mario Bilate redt zwalkend RKC in laatste minuut tegen Helmond Sport

22 maart Met een late goal hield Mario Bilate RKC Waalwijk vrijdagavond op koers voor een plek in de play-offs. De invaller scoorde niet alleen, maar was ook betrokken bij de gelijkmaker. Daardoor boog de thuisploeg een 0-1 achterstand in een 2-1 zege om.