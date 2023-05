RKC lijdt ruime nederlaag, maar mag nog hopen op play-offs

Met een zege op FC Twente had RKC de laatste play-offplek in eigen hand gehad. Maar dat nieuwe ploeg van RKC-trainer Joseph Oosting daar niet zomaar aan mee zou werken, was vanaf het begin duidelijk. De Tukkers kregen de kansen en RKC stelde daar vrijwel niets iets tegenover.

Na tien minuten was een schot van Virgil Misidjan doelman Etienne Vaessen al te machtig, hij had de bal niet klemvast en Gijs Smal profiteerde: 0-1. Ook na de openingstreffer waren het de bezoekers die het spel maakten. Op heel schlemielige wijze kreeg RKC een kwartiertje later ook al de 0-2 tegen. Bij een ingooi van Misidjan had niemand in de gaten dat Michal Sadilek nog volledig vrij op de achterlijn stond. Hij had een harde voorzet in huis, Manfred Ugalde tikte binnen.

Pas in de extra tijd van de eerste helft liet de thuisploeg de eerste kans noteren. Juriën Gaari stond op de goede plek na een vrije trap, maar zijn kopbal werd gepakt door Twente-keeper Lars Unnerstall.

Met het inbrengen van Mats Seuntjens en Julen Lobete voor Florian Jozefzoon en Zakaria Bakkali kon RKC slechts vijf minuten hopen op het maken van de aansluitingstreffer. Zo lang duurde het namelijk voordat Ramiz Zerrouki het net vond: 0-3.

Afscheid Hans Mulder

Het kon het afscheid van clubicoon Hans Mulder niet verpesten. De 36-jarige verdediger kwam twintig minuten voor tijd in het veld en werd luid toegejuicht door supporters, familie, vrienden en (oud)ploeggenoten. Ook kreeg hij voor zijn laatste minuten als profvoetballer de aanvoerdersband van Michiel Kramer. Na afloop van het duel werd hij ook nog eens uitgebreid in het zonnetje gezet.

Qua spel veranderde er met Mulder in het veld niet veel. Sadilek maakte nog de 0-4 en het leek op een potje zomeravondvoetbal. Zelfs de 0-5 kwam nog op het bord omdat een afstandsschot van Julio Pleguezuelo binnen vloog.

Positief nieuws kwam er wel uit Eindhoven, want RKC-concurrent Heerenveen zag daar een 3-1 voorsprong verdampen. Volgende week wordt dus beslist of RKC of Heerenveen dat laatste play-offticket pakt. De Waalwijkers gaan op bezoek bij het al gedegradeerde Cambuur, Heerenveen speelt thuis tegen Go Ahead Eagles en heeft twee punten voorsprong op de ranglijst.

