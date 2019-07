RKC maakt er acht tegen SDC Putten

RKC Waalwijk gaat niet door met Kjetil Borry

8 juli Kjetil Borry is niet met RKC Waalwijk afgereisd naar het trainingskamp in Garderen. De Waalwijkse club besloot niet verder te gaan met de 24-jarige verdediger uit Tielt, die de afgelopen twee weken op proef was. Borry kwam in België uit voor Roeselaere en Beveren Waas.