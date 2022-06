RKC maakt oefenprogramma bekend: amateurs, NEC en talenten van Borussia Dortmund de sparringspartners

RKC speelt tegen FC Groningen in speciaal shirt, duel in het teken van Villa Pardoes

Het duel RKC - FC Groningen van aanstaand weekend staat in het teken van Villa Pardoes, het vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ernstig zieke kinderen en hun familie. De Waalwijkers spelen zondag in een uniek shirt, dat is bedacht en ontworpen door een oud-gast van het Villa Pardoes.

26 april