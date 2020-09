RKC maakt zich geen zorgen na coronabesmettingen Vitesse

Luuk Wouters tot einde seizoen bij RKC Waalwijk

11 september Luuk Wouters heeft zijn eerste profcontract getekend. De 21-jarige voetballer, die zondag tegen Vitesse waarschijnlijk als linksback zijn debuut maakt in de eredivisie, verbond zich tot het einde van het seizoen aan RKC Waalwijk. In het contract is een optie opgenomen voor nog een jaar.