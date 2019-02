RKC mag na rode kaart blij zijn met punt tegen Volendam

Comfortabel

Niet veel later stelde hij Dylan Seys in staat om de voorsprong van RKC te verdubbelen. Hansson draaide zijn directe tegenstander Robin Schouten dol en legde de bal bij de tweede paal. Seys schoot ook al hard in het dak van het doel. De 2-0 leek comfortabel, maar RKC gaf ook best wat kansen weg. Cas Peters faalde al een keer alleen voor de keeper. In de extra tijd van de eerste helft was het wel raak. Hij gleed een voorzet van Anthony Berenstein binnen.