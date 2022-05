RKC-matchwinner Van der Venne was zó kapot, dat hij kramp kreeg bij het feestvieren

met videoHij liep weer eens vele kilometers over het veld en maakte op hele fraaie wijze de 2-0 voor RKC. Richard van der Venne was na afloop van het gewonnen duel met Heracles Almelo (2-0) zo kapot, dat hij zelfs kramp kreeg bij het feestvieren met supporters.

Stralend staat Richard van der Venne voor de camera nadat RKC net voor het derde jaar op rij handhaving in de eredivisie heeft veiliggesteld. ,,We hadden ons misschien een paar wedstrijden geleden al veilig moeten spelen, maar om het op deze manier te doen, is ook niet erg denk ik”, zegt de Ossenaar.

Dat hij dan ook nog een mooi doelpunt maakt, is de bekroning op een toch al fantastische avond. ,,Slim van Ed (Etienne Vaessen, red.). We hadden het er in de rust over, hij zei: ik heb wind mee. Dus ik dacht: pleur die bal op Kramer of op mij. En dan zie je dat je iemand van drie meter voorin hebt lopen", grapt hij over Kramer. ,,Die legt hem dan weer perfect voor mij neer. Fantastische goal en het voelde voor mij wel dat het toen klaar was.”

De gehele selectie ging zo'n kwartier na het laatste fluitsignaal nog een keer naar buiten om een feestje te vieren met de supporters op de tribune. Of de Ossenaar het leuk had gehad? ,,Nou het was een beetje een sneu verhaal eigenlijk", zegt hij met een lach. ,,Ik wilde naar de fans rennen, maar halverwege kreeg ik kramp. Ik kon echt niet meer. Dus heb ik daar maar een beetje leuk staan zwaaien.”