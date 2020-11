RKC-middenvelder Anita: ‘Als we blijven knokken op deze manier dan komen de punten wel’

Uiteindelijk viel de gelijkmaker in de 83ste minuut, daarna ging RKC nog op jacht naar de volle buit tegen tien spelers van Heerenveen. ,,We hadden kansen om de wedstrijd te winnen. Jammer dat we maar één goal maken. Toch kunnen we blij zijn met een punt.”

Over de tegentreffer van Heerenveen in de eerste helft: ,,Het is een moment waarop we even niet opletten. Want we begonnen goed, veel beter dan in de wedstrijd tegen Sparta. Dan valt-ie toch en heerst er teleurstelling. We hebben ons wel snel herpakt.”