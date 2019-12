RKC-middenvelder Leemans: ‘Deze overwinning was broodnodig’

Het enige dat RKC zich kon verwijten, en Leemans in het bijzonder, is dat het niet in de eerste helft al uitliep naar 2-0 of zelfs 3-0. Leemans werd na een half uur spelen goed diep gestuurd en wilde de bal over keeper Joël Drommel stiften, maar hij schoot over. ,,Normaal gesproken zie ik Stijn wel staan of schiet ik hem zelf binnen, maar ik had gisteren zo gescoord op de training en dacht: ik doe hetzelfde. Ik zat in de rust toch wel even zo van: het kan cruciaal zijn dat ik deze mis. Daarom ben ik extra blij dat we meteen na rust de 2-0 maakten.”