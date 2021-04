RKC moet knokken, niet alleen maar mooi voetbal willen laten zien

video Beslissen­de treffer voelde ook als bevrijding voor Sow zelf in moeilijk seizoen: ‘Frustratie komt er dan uit’

21 maart Sylla Sow moet het dit seizoen bij RKC vooral met invalbeurten doen, na een arbitragezaak rondom een mogelijke transfer in de zomer en herstel van een enkelblessure daarna. Dan is de beslissende treffer maken in een wedstrijd tegen FC Groningen (3-1) extra lekker. ,,Echt een opluchting. Dit is een moeilijk seizoen voor me geweest.”