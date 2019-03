RKC neemt een bijzondere handschoen op

De Waalwijkers gaan een loodzware dubbel tegemoet. Op de Herdgang haalde RKC, dat in het Philipsstadion wel de bekerwedstrijd van PSV 1 won, nog nooit een punt. Tegen de huidige koploper van de eerste divisie was er zelfs geen winst in de laatste zeventien reguliere competitiewedstrijden. Voor de laatste overwinning op FC Twente moeten we alweer vijftien jaar teruggaan in de tijd. Maarten Martens was de doelpuntenmaker bij de 1-0 thuiszege. Van Jong PSV wonnen de Waalwijkers maar een van de negen ontmoetingen. Dat was vorig seizoen thuis. Bij de 3-5 nederlaag in Waalwijk dit seizoen scoorden Emil Hansson en Cody Gakpo twee keer.

In de strijd om een plaats in de play-offs heeft RKC de punten keihard nodig. Het staat nu weliswaar op de zesde plek, maar het is ongemeen spannend in de subtop van de eerste divisie. Het verschil met nummer veertien Eindhoven is maar drie punten. Volendam en Telstar kunnen eventueel ook nog aanhaken. Minimaal een elfde plek lijkt nodig om straks mee te mogen doen aan de wedstrijden om promotie naar de eredivisie.

RKC beschikt over een fitte selectie. De grote vraag is op welke waarde de invalbeurt van Mario Bilate wordt geschat. Krijgt de spits een basisplaats of houdt trainer Fred Grim hem op de bank voor het geval de wedstrijd net zoals tegen Helmond Sport een impuls verdient. Kevin Vermeulen maakt op het trainingsveld een gretige indruk en lijkt ook klaar om snel zijn plek weer in te nemen.