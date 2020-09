RKC niet akkoord met duel schorsing voor Wouters

Video Meulen­steen merkt dat RKC ritme mist: ‘Ervaring van Anita en Van der Wiel kan ons helpen’

19 augustus Na honderdzeventig dagen speelde RKC dinsdagavond weer eens in het eigen Mandemakers Stadion. Op de eigen - kakelverse - grasmat was eerstedivisionist NAC echter te sterk (0-2). Melle Meulensteen zag dat zijn ploeg ritme miste, maar genoot ervan weer even op vertrouwde bodem te spelen.