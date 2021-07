RKC oefent tegen Lommel in eigen huis voor publiek

RKC-trai­ner Oosting is duidelijk: ‘Als Touba en Meulen­steen allebei vertrekken, heb ik een probleem’

24 juli RKC-trainer Joseph Oosting wilde in het oefenduel met Roda JC vooral de verdediging goed hebben staan. En dat stond het in de eerste helft ook, bovendien wonnen de Waalwijkers: 2-4. Maar wat is dat waard als je centrale duo voor het begin van de competitie vertrokken is?