RKC ontmoet man die club slapend rijk maakt

RKC wil waken voor Volendam-scenario

16 november RKC Waalwijk ging begin oktober naar Volendam, dat nog zonder zege was in de eerste divisie. De Waalwijkers lieten zich verrassen en verloren met 1-0. Voor een dergelijk scenario willen ze waken bij het bezoek zaterdagavond aan Helmond Sport, dat ook nog zonder zege is.