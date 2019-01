RKC opent 2019 met 3-0 overwinning op VV Katwijk

Dat RKC-trainer Fred Grim de wedstrijd serieus nam, viel op te maken uit zijn basisopstelling. De enige opvallende naam was die van Tom Capan. De speler uit het schaduwelftal, die gezien wordt als een groot talent, verving routinier Paul Quasten. Het was een mooi moment voor de jongeling, die terugkomt van een zware blessure. Na een vroeg doelpunt van Dylan Seys (derde minuut) raakte de wedstrijd in balans. Katwijk-speler Robbert Susan was in het eerste bedrijf nog wel dichtbij een treffer, hij vond echter de lat op zijn weg.