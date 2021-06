RKC opent seizoen tegen AZ, derby tegen Willem II doordeweeks in september

RKC-coach Grim: ‘Je gaat niet winnen door te zeggen: Het moet, het moet!’

30 april Bij RKC hoefden ze er maar een klap op te geven. Het wachten was op toestemming uit Den Haag. De Waalwijkse eredivisieclub wilde zaterdag voor de wedstrijd tegen AZ een deel van de seizoenkaarthouders met open armen ontvangen. Het is een flinke streep door de rekening dat in de laatste speelronden in de eredivisie publiek niet welkom is.