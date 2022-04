RKC pakt door late goal Michiel Kramer een belangrijk punt tegen FC Utrecht

Ruim 6.000 fans waren zaterdagavond afgereisd naar Waalwijk om RKC te steunen in het thuisduel met de Domstedelingen. Ondanks de driepunter van twee weken geleden, moet de ploeg van trainer Joseph Oosting nog altijd knokken om uit de degradatiezone te blijven. Een driepunter op subtopper Utrecht zou zeer welkom zijn, maar RKC maakte weinig aanspraak op een overwinning.

Schot te machtig

En dat terwijl RKC nog goed begon aan het duel. Melle Meulensteen dacht na zes minuten de openingstreffer gemaakt te hebben, maar de VAR dacht daar anders over en greep in: doelpunt afgekeurd, omdat Michiel Kramer zijn tegenstander naar beneden trok. Na de openingsfase nam Utrecht de controle over. Na 34 minuten deed middenvelder Quinten Timber RKC pijn met een harde uithaal. Zijn schot was te machtig voor doelman Vaessen: 0-1.

Na rust gebeurde er vrij weinig. RKC leek niet bij machte om de bezoekers pijn te doen, kansen werden bijna niet gecreëerd aan Waalwijkse-zijde. Utrecht vond het prima, ze lieten RKC aan de bal en konden zelf loeren op de counter. Van der Streek was na een minuut of 80 nog het dichtst bij een goal, maar zijn inzet ging over Vaessen en het RKC-doel.

Late goal

In de laatste minuten probeerde RKC verder naar voren te komen. Uiteindelijk scoorde Michiel Kramer vrijwel uit het niets in de blessuretijd de 1-1 binnen. Ontlading alom in het Mandemakers Stadion, want door deze tiende competitiegoal van Kramer pakt RKC een heel belangrijk punt. Een gestolen punt, maar daar zal niemand in Waalwijk om malen.

De blik op de ranglijst zal ondanks dit punt nog naar beneden gericht zijn. Vanavond (Willem II) en morgen (PEC Zwolle en Fortuna Sittard) komen de directe concurrenten van RKC nog in actie. Volgende week wacht PSV in het Philips Stadion voor de ploeg van Oosting.