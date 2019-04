RKC pakt punt in doelpuntenfestijn tegen FC Dordrecht

In de allerlaatste minuut pakte RKC een kostbaar punt tegen FC Dordrecht: 4-4. RKC strijdt nu met zeven andere voor vier plekken in de play-offs.

De ploeg van Fred Grim had het in de eerste helft erg lastig met FC Dordrecht. Met name de Feyenoord-huurlingen Joël Zwarts en Crysencio Summerville maakte het de defensie van RKC moeilijk. RKC wist in de eerste 45 minuten amper iets te creëren. Zonder echt gevaarlijk te worden was FC Dordrecht de betere ploeg. Het had er dan ook alle schijn van dat de eerste helft schriftelijk kon worden afgedaan. Daar stak Summerville een stokje voor. De 17-jarige buitenspeler bleek het meest attent bij een afvallende bal: 0-1.

In de rust greep Grim in. Tahari betrad het veld, Mulder bleef in de kleedkamer achter. Het leverde meer energie en ook meteen een doelpunt op. Mario Bilate liep een goede voorzet van Juriën Gaari binnen, 1-1. Beide ploegen kregen vervolgens ruimte en daar wisten de Waalwijkers wel raad mee. Spierings dook in 56e minuut op voor Bryan Janssen en schoof eenvoudig de 2-1 tegen de touwen.