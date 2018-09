RKC profiteert mee van verkoop Virgil Misidjan

Volgens afspraken is een derde van de opleidingsvergoeding en solidariteitsbijdrage die Willem II voor de buitenlandse transfer van Misidjan toucheert voor RKC. Hoeveel dat is, is nog niet te zeggen. 1. FC Nürnberg maakte het bedrag dat het moest neertellen voor Misidjan niet bekend. Volgens transfermarkt.nl had de 25-jarige voetballer uit Goirle een afkoopsom van 2,5 miljoen euro in zijn contract op laten nemen.