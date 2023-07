RKC schudt NAC ondanks personele problemen van zich af in oefenwedstrijd

Het is voor RKC-trainer Henk Fraser nog puzzelen in de voorbereiding: de Waalwijkers missen de nodige spelers en speuren nog volop naar versterkingen op de transfermarkt. Toch werd woensdagavond een nuttige overwinning geboekt op eerstedivisionist NAC Breda. Het eindigde in 2-3.

RKC had maar vijf veldspelers op de bank zitten. En dus moest Patrick Vroegh, normaal controlerende middenvelder, na rust bijvoorbeeld als linksback spelen. Waarom er zo weinig wisselijkmogelijkheden waren? Vooral blessures. Nieuwkomer Raz Meir, Thierry Lutonda, Luuk Wouters, Shawn Adewoye, Zakaria Bakkali en testspeler Nouri El Harmazi ontbraken allemaal. Ook de nieuwste aanwinst, Jeffrey Bruma, deed nog niet mee.

Organisatie

Desondanks is te zien dat Fraser in een korte periode al aardig heeft gesleuteld aan het neerzetten van een organisatie. Zeker in de eerste helft was dat terug te zien: NAC had het meeste balbezit, maar kreeg amper kansen. Alhoewel: in de 13de minuut had Mostapha Rached kunnen scoren, maar zijn kopbal ging naast.

Volledig scherm Patrick Vroegh speelde als linksback, terwijl hij normaal gesproken een controlerende middenvelder is. © Pro Shots / Marcel van Dorst

RKC was wat dat betreft een stuk slagvaardiger. In de 6de minuut was het al 0-1, nadat Roy Kuijpers combineerde met David Min en vervolgens zelf raak schoot. Daarna gebeurde er lange tijd weinig, maar op slag van rust wist RKC nog te profiteren van gestuntel in de NAC-defensie. Nieuweling Godfried Roemeratoe veroverde de bal uitstekend, daarna rondde Min na een individuele actie koeltjes af: 0-2.

Geen problemen

In de tweede helft sloeg bij een aantal spelers de vermoeidheid toe, niet gek ook. Maar toch kwam RKC nooit echt in grote problemen, al vielen er wel twee identieke tegentreffers: Jan van den Bergh en Rowan Besselink knikten uit een corner raak. Maar omdat Chris Lokesa tussendoor nog scoorde met een schuiver in de verre hoek eindigde het in 2-3.

RKC vertrekt later deze week voor een trainingskamp naar Duitsland, waar de ploeg oefenwedstrijden speelt tegen SC Paderborn (zaterdag 22 juli) en Olympique Marseille (donderdag 27 juli).

Scoreverloop: 6. Kuijpers 0-1, 45. Min 0-2, 60. Van den Bergh 1-2, 63. Lokesa 1-3, 90. Besselink 2-3.

RKC: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Van den Buijs, Meijers (46. Vroegh); Roemeratoe (46. Oukili), Min (46. Lokesa), Felida; Kuijpers (46. Cleonise), Kramer (61. Takidine), Margaret.