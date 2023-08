RKC slaat slag en huurt talentvolle Serviër van Manchester City

,,Na langdurig contact met Manchester City bleek er eindelijk een opening te zijn om hem op huurbasis naar Waalwijk te halen. Een kans die we niet voorbij konden laten gaan. Een speler als Filip, met zijn aanvallende kwaliteiten, is voor ons een toegevoegde waarde", aldus Van Mosselveld over de nieuweling. Stevanović sluit zo snel mogelijk aan bij de selectie van Henk Fraser.

De aanvaller begon zijn loopbaan in de jeugdopleiding van Vranić Arilje en maakte bij in 2011 de overstap naar de jeugd van de Servische grootmacht Partizan Belgrado. Daar debuteerde hij in 2018. Stevanovic is bekend met de eredivisie, want in het seizoen 2021/2022 werd hij door City verhuurd aan sc Heerenveen. Afgelopen seizoen speelde hij voor CD Santa Clara uit Portugal.