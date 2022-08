RKC sleept op valreep punt uit het vuur in Emmen

Oosting, geboren Emmenaar, voetbalde zelf twaalf seizoen voor FC Emmen (verdeeld over twee periodes) en vervulde er daarna verschillende technische functies. Voor hem was het dus een speciale avond. Hij koos voor dezelfde elf namen in de basis als in het openingsduel van RKC vorige week met FC Utrecht (2-2). Lennard Daneels moest in die wedstrijd geblesseerd afhaken, maar was tijdig hersteld. De Belg vormde op het plastic gras een tandeloos aanvalsduo met Michiel Kramer, die geen gelukkige wedstrijd speelde. Ook uit de tweede lijn kwam er weinig of geen dreiging door voor het doel van FC Emmen.