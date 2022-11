RKC sluit eerste seizoenshelft af met ruime nederlaag in Nijmegen na spectaculair duel met NEC

Er viel meer dan genoeg te beleven in Nijmegen en dat begon voor de aftrap al. Waar Jasper Cillessen uiteraard veel aandacht kreeg vanwege zijn exit uit de Oranje-selectie, was ook de doelman aan Waalwijkse zijde onderwerp van gesprek. Etienne Vaessen had zich zondagochtend verslapen, kwam te laat op de club en werd door trainer Joseph Oosting buiten de selectie gehouden.

Met tweede keeper Joel Pereira onder de lat, Florian Jozefzoon en Iliass Bel Hassani voorin vanwege blessures van Michiel Kramer en Julen Lobete was de start van de wedstrijd ook spectaculair. Binnen drie minuten werd Julian Lelieveld naar de grond gewerkt: strafschop oordeelde arbiter Martin Pérez na tussenkomst van de VAR. Dario van den Buijs liet het uitvak juichen door van elf meter onberispelijk binnen te schieten: 0-1.

Rode kaart

Lang had RKC niet om feest te vieren. Na tien minuten mocht Iliass Bel Hassani het veld alweer verlaten, hij kreeg rood nadat hij Souffian El Karouani een lichte kopstoot had gegeven. Opnieuw maakte Pérez die beslissing na het ingrijpen van de VAR en dat zou ook niet de laatste keer zijn. In de 38ste minuut gleed Vurnon Anita bij een verdedigende actie met zijn hand tegen de bal aan en liet de videoscheidsrechter de arbiter opnieuw naar het scherm komen. Ook NEC kreeg een strafschop en Nany Landry Dimata schoot die feilloos binnen: 1-1.

Met tien man had RKC het in de eerste helft al moeilijk en ook na rust ging NEC door met het onder druk zetten van de Waalwijkers. Na een minuut of vijf na de pauze was het al raak: El Karouani zette NEC met een fraai schot op voorsprong: 2-1. Julian Lelieveld maakte vlak daarna de 2-2, maar die werd terecht afgekeurd wegens buitenspel van aangever Pelle Clement.

Gevaarlijke counters

NEC had vanzelfsprekend veel de bal, maar toch kon RKC er een aantal keer gevaarlijk uitkomen. De grootste kans kwam via Pelle Clement, die zijn schot van dichtbij over getikt zag worden door Cillessen. Ook invaller Roy Kuijpers kwam helemaal vrij door na een goede pass van Juriën Gaari, maar hij besloot af te leggen in plaats van zelf te schieten.

Een kwartier voor tijd besliste de thuisploeg de wedstrijd definitief, na een cadeautje van Pereira. De doelman ging knullig onder de bal door bij een verre inworp, waarna Magnus Mattsson binnen kon koppen. Vijf minuten later werd het ook nog 4-1, door een goal van Pedro Marques. En daar bleef het niet bij. Ook Elayis Tavsan deelde mee in de Nijmeegse feestvreugde: hij maakte er enkele minuten voor tijd 5-1 van en Marques maakte in blessuretijd zijn tweede: 6-1.

