RKC speelt hoofdrol in slechte horrorfilm

VIDEO RKC-doel­man Lamprou: ‘Als we nog een helft gespeeld hadden, hadden we nog niet gescoord’

13 maart Doelman Kostas Lamprou is duidelijk na het verloren duel met Sparta (2-0). Het zat er echt niet in voor RKC. ,,We hebben terecht verloren. Ik denk dat als we nog een helft gespeeld hadden, we nog steeds niet hadden gescoord.”