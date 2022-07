RKC-speler Juriën Gaari blijft toch langer in Waalwijk: contract voor één seizoen

Algemeen directeur Frank van Mosselveld reageert op het aanblijven van Gaari: ,,Wij zijn blij dat hij alsnog bij ons blijft en weer onderdeel gaat uitmaken van het team. Juriën is bekend met de staf en speelwijze en is direct inzetbaar.”

Gaari kwam in de zomer van 2018 over van Kozakken Boys en heeft inmiddels al meer dan 100 officiële duels voor RKC gespeeld. Afgelopen seizoen was Gaari merendeel basisspeler in het elftal van Joseph Oosting dat tiende wist te worden in de eredivisie.