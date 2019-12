RKC-spits Bilate: ‘Puur aan onszelf te wijten dat we hier met 0 punten staan’

VIDEOMario Bilate stond voor het sinds augustus weer eens 90 minuten op het veld bij RKC. Maar aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-2) hield hij een ‘rotgevoel’ over. ,,We geven de wedstrijd zelf uit handen.”

De spits was tevreden over het begin van de tweede helft. ,,Maar we geven de tweede goal knullig weg. Die bal moet het stadion uitgeschoten worden. Zij komen met een goed gevoel uit de kleedkamer, dan valt de 3-2 en gooien ze alles dicht. We geven goals weg door persoonlijke fouten en hebben het puur aan onszelf te wijten dat we hier met 0 punten staan.”

Fortuna Sittard speelde volgens Bilate ‘met het mes tussen de tanden’. Of RKC dat niet eens wat meer zou moeten doen? ,,Ik denk dat wij een ploeg zijn waarvan de kracht niet geheel daar ligt, maar bij goed en verzorgd voetbal. Maar op de juiste momenten moeten we dat wel kunnen doen. Daar begint het ook, bij hard werken en duels spelen. We deden dat bij vlagen prima, maar geven te gemakkelijk goals weg. Dat is een beetje een terugkerend thema bij ons.”

Vrijdag is de laatste wedstrijd voor de winterstop, thuis tegen FC Twente. ,,Elke wedstrijd is voor ons een finale. Volgende week is een kans om enigszins met een beter gevoel de winterstop in te gaan.”