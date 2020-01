RKC-spits Bilate: ‘We blijven maar breien’

VideoRKC-spits Mario Bilate baalt enorm van het verlies in Den Haag, van het optimisme in de winterstop was even niet veel meer over. ,,Het hakt er natuurlijk in. Het gat met de ploegen boven ons wordt alsmaar groter.”

,,Je weet dat dit een cruciale pot is", vertelt Bilate. ,,Je kunt over ADO heen gaan en aansluiting creëren met de ploegen die daarboven staan. Dat laat je na. Ik denk dat de trainer het in de kleedkamer mooi verwoordde. We blaffen wel, maar bijten niet.”

Twee spelhervattingen deden RKC de das om in Den Haag, zelf creëerde de ploeg uit Waalwijk te weinig. ,,We hanteren amper voorzetten. We zijn heel vaak aan het breien en op het moment dat ik denk: nu moeten we opportunistisch zijn, dan blijven we eigenlijk een beetje breien. Dan gaat de bal heel vaak van kant naar kant, maar gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel.”

Volgende week in de thuiswedstrijd tegen VVV zal er een beter RKC moeten staan. ,,We zullen door moeten. Het is pas over als het over is. Volgende week gaan we proberen dat gat weer kleiner te maken. Het is geen verrassing dat het moeilijk zou worden, nu is het aan ons om daarmee om te gaan en er iets van te maken.”