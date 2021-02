RKC-spits Oosting: ‘Deze winst geeft ons een boost in belangrijke maand’

,,Het is voor ons een belangrijke maand en als je dan zo wint, geeft dat ons wel een boost denk ik", vertelt de veelzijdige AZ-huurling. ,,Voor mij was het doel om eredivisie te spelen en RKC te helpen. Er is vertrouwen naar mij uitgesproken en het is mooi om dat op deze momenten te verzilveren.”

Na overwinningen op Emmen en Heracles en een gelijkspel tegen PEC Zwolle volgt volgende week nog een degradatiekraker tegen ADO Den Haag. ,,We hebben de afgelopen wedstrijden laten zien dat we met minder mooi voetbal ook goals kunnen maken. Ik denk dat we op die voet verder moeten en kijken waar we de kansen kunnen halen. Of dat voetballend is of met een lange bal. We moeten kijken wat de tegenstander brengt en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen.”