RKC stelt handhaving veilig met zege op Heracles

Vooraf was al duidelijk: drie punten tegen Heracles zouden zo goed als genoeg zijn voor nog een jaar eredivisie. En met de voor RKC positieve uitslagen op de andere velden, kon het feestje woensdagavond al worden gevierd.

Met een vol Mandemakers Stadion achter de ploeg, had RKC het de eerste tien minuten toch vrij lastig met Heracles, dat de wanvertoning tegen Willem II afgelopen weekend moest rechtzetten.

Eerbetoon

De supportersgroepen van RKC hadden voor de wedstrijd opgeroepen om in de 19de en 20ste minuut met lichtjes een eerbetoon te geven aan Matt en Pepijn, die afgelopen weekend in Loon op Zand verongelukten. Daar werd massaal gehoor aan gegeven, door zowel het thuis- als het uitpubliek. Het was stil en door het hele stadion waren lichtjes te zien. En wat voor nog meer kippenvel zorgde: dat toen nét het nummer You’ll Never Walk Alone werd ingezet door de supporters, Michiel Kramer van dichtbij de 1-0 binnen tikte. Alsof het zo moest zijn.

De ploeg uit Almelo was het even helemaal kwijt, maar ook RKC drukte niet echt door. Direct na rust kregen de Waalwijkers twee grote mogelijkheden via Vurnon Anita en Melle Meulensteen, maar het was Richard van der Venne die RKC in de 59ste minuut meer lucht verschafte met een fraaie treffer: 2-0.

Het was ook meteen genoeg, want in het laatste half uur gebeurde eigenlijk weinig noemenswaardigs meer. Waar de regen met bakken uit de hemel kwam en de supporters buiten het stadion vuurwerk afstaken, kon RKC zich gaan opmaken voor een mooi feestje.

