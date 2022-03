RKC stunt met knappe zege op Vitesse

RKC heeft voor een stunt gezorgd door Vitesse in Arnhem te kloppen. Door goals van Melle Meulensteen en Alexander Büttner werd het 1-2 in het GelreDome.

Het leek een heel eentonige wedstrijd te worden, toen Loïs Openda al na acht minuten raak schoot voor Vitesse. Nadat RKC even daarvoor al goed wegkwam na een fout van Ahmed Touba, kreeg Etienne Vaessen een hard schot maar half weggewerkt. Openda stond op de goede plek om de bal van dichtbij het laatste tikje te geven: 1-0.

Volledig uit het niets stond het na een kwartier toch opeens 1-1. Melle Meulensteen haalde snoeihard uit en de bal vloog via een Vitesse-speler achter doelman Jeroen Houwen.

Vitesse was niet echt van slag en tot vier keer toe zeilde de bal na een schot of kopkans maar net over. Bovendien haalde RKC-goalie Etienne Vaessen Openda twee keer onderuit in het strafschopgebied, maar bleef dat beide keren onbestraft omdat de Vitesse-aanvaller buitenspel stond. Dat RKC met 1-1 de rust haalde, mocht een klein wonder heten, de enige RKC’er die echt een kans kreeg na de goal van Meulensteen was Jens Odgaard. Maar de Deen schoot in de handen van de Vitesse-doelman.

Büttner

Direct na rust was het tot ieders verrassing wel raak voor RKC. Nota bene Alexander Büttner, oud-speler van Vitesse, schoot geheel vrijstaand hard binnen: 1-2. De 2-2 van Openda die er even later in lag, werd afgekeurd wegens, hoe kon het ook anders, buitenspel.

Het was niet altijd met mooi voetbal. maar daar zal niemand in Waalwijk om malen. RKC hield Vitesse in bedwang en kreeg via Odgaard en Finn Stokkers zelfs kansen op de 1-3. De strijdlust die vorige week tegen Heerenveen ontbrak bij RKC, was nu weer volledig aanwezig. Het belang van de drie punten was duidelijk, met hangen en wurgen werd de minimale voorsprong verdedigd.

Met succes. En dus kon eindelijk weer eens echt gejuicht worden bij RKC, dat sinds 23 januari geen drie punten meer gepakt had.

