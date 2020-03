RKC stuurt assistent Van Breugel weg: ‘Per direct slaat nergens op’

RKC Waalwijk neemt per direct afscheid van Erwin van Breugel die er de laatste vijf jaar als assistent-trainer fungeerde. Dat besluit is genomen door de directie van de club, die als reden geeft de technische staf anders in te willen gaan richten.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld zegt nadrukkelijk dat het besluit buiten hoofdtrainer Fred Grim om tot stand gekomen is. ,,Wij zitten er voor de langere termijn”, zegt Van Mosselveld, die niet verder op de beweegredenen van de club in wil gaan. ,,Wij willen wegblijven van het persoonlijke”, aldus de directeur.

Het contract van Van Breugel, al 15 jaar in allerlei functies voor de Waalwijkse club actief, liep aan het einde van het seizoen af. Voor 1 april moest daar een beslissing over genomen worden. De directie kwam tot de slotsom de verbintenis van de 38-jarige trainer niet te zullen verlengen. Nadat het dat besluit woensdagmiddag kenbaar had gemaakt is Van Breugel, afkomstig uit Schijndel, vrijgesteld van werkzaamheden. ,,Als je zo'n beslissing neemt, waarom zou je die dan niet meteen uitvoeren", wilde Van Mosselveld meteen verder met de toekomst van RKC.

'Heel bijzonder'

Dat hij voor einde contract weg moet vindt Van Breugel wel ‘heel bijzonder' en pijnlijk. ,,Dat RKC met het oog op de toekomst niet met me verder wil, dat kan. Maar dat ze per direct van me af willen slaat natuurlijk nergens op", zegt Van Breugel. ,,Ik ben professioneel genoeg om het seizoen goed af te sluiten. Nu denken buitenstaanders dat er iets gebeurd zal zijn, terwijl er helemaal niks is voorgevallen.”

Van Breugel vindt dat zijn naam door het op non-actief stellen in een negatief daglicht is komen te staan. Ook kreeg hij geen duidelijke uitleg over de reden. ,,Ze hebben mij alleen verteld dat RKC op zoek gaat naar een assistent met andere competenties", zei Van Breugel, die woensdagochtend nog gewoon met Grim op het veld stond.

Van Breugel liet zich een paar maanden geleden vol lof uit over de samenwerking met de hoofdtrainer. ,,Ik bereid de trainingen voor, al geeft Fred Grim natuurlijk van tevoren aan wat hij erin wil hebben. Ook leid ik de trainingen veelal, zet de oefeningen uit en begeleid deze ook. Daardoor kan Fred observeren, waarin hij echt een kei is, en spelers apart pakken bijvoorbeeld”, aldus Van Breugel.

Grim niet betrokken

Van Breugel kwam vier jaar geleden fulltime in dienst van RKC. Daarvoor combineerde hij zijn werk bij de Waalwijkse club met het trainerschap bij Blauw Geel uit Veghel. Bij RKC begon bij als trainer van de C-jeugd. Hij werkte voor de regionale opleidingen van Willem II/RKC en Brabant United. Vervolgens werd hij trainer van het tweede team van RKC. Daarna assisteerde hij Peter van den Berg, Hans de Koning en tot woensdag dus Fred Grim bij het eerste elftal.

Met andere leden van de staf, zoals keepertrainer Sergei van der Ban, beloftentrainer Sander Duits, video-analist Roderick van der Ham, data-analist Folkert Boer en teammanager Sander van den Anker wil RKC het komende seizoen wel verder. Van Mosselveld gaat ervan uit dat hoofdtrainer Fred Grim zijn contract, dat nog een seizoen doorloopt, uitdient ook in geval de club zou degraderen.

Grim zegt dat hij woensdag vernam dat RKC niet met Erwin van Breugel verder zal gaan. ,,De directie houdt het technisch plaatje in de gaten. Ik ben er verder niet bij betrokken", zegt Grim, die vrijdag met zijn staf zal bespreken wie tot het einde van het seizoen de assistent wordt. Sander Duits lijkt de meest logische keuze.