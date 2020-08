RKC ten onder in het grote wisselcircus in Almere: 4-2

RKC Waalwijk wacht nog op de eerste zege in deze oefencampagne. Na Ajax (6-1) was ook eerstedivisieclub Almere City te sterk voor de Waalwijkers: 4-2.

De laatste twee tegentreffers vielen in een fase waarin door de vele wissels de samenhang een beetje zoek was bij RKC. Vooraf was in onderling overleg afgesproken om niet 2 x 45 minuten, maar 2 x 60 minuten te voetballen. Met een onderbreking van een kwartier na 45 minuten en na 115 minuten. Het laatste extra kwartier kwam alsnog te vervallen omdat RKC-coach Fred Grim geen twintig fitte veldspelers tot zijn beschikking had. Bovendien werden de Waalwijkers op weg naar Almere opgehouden in het verkeer, waardoor de aftrap met een kwartier werd uitgesteld.

Nieuweling James Efmorfidis ontbrak tegen zijn oude club. Vanwege een lichte blessure werd hij uit voorzorg aan de kant gehouden in het Yanmar Stadion. Proefspeler en oud-international Gregory van der Wiel is nog niet wedstrijdfit. Beiden waren niet naar Almere afgereisd. Omdat er in het Yanmar-stadion toeschouwers werden toegelaten, besloot de clubleiding dat het gezien de corona-toestand verstandiger was om spelers die toch niet in actie zouden komen thuis te laten.

Architect

Enige nieuwkomer bij RKC aan de aftrap was Nicolas Olsak. De Israëlische middenvelder , die pas vier dagen geleden een contract tekende, maakte een degelijke indruk als controleur. De creatieve ideeën moesten van Anas Tahiri komen. Als RKC al eens een opening vond in de Almere-defensie, was hij de architect. De Belgische middenvelder bediende voor rust landgenoot Nando Nöstlinger op maat (1-1). Zelf nam Tahiri de 1-2 voor zijn rekening na een een-tweetje met een andere Belg, Lennerd Daneels.

Almere City bracht na 60 minuten een compleet nieuw elftal binnen de lijnen. Fred Grim had zijn team bij de rust al op zes plaatsen gewijzigd. Zo maakte testspeler Vurnon Anita zijn debuut. Dat bleef beperkt tot een half uur. Ook een andere proefspeler, Chris David, maakte zijn eerste minuten in het shirt van RKC.

Invaller-doelman Mike Grim voorkwam in de slotfase met een knappe redding dat de schade nog grote uit zou vallen voor de eredivisieclub.

Almere City FC - RKC Waalwijk 4-2 (1-1). 32. Verheydt 1-0, 42. Nöstlinger 1-1, 57. Tahiri 1-2, 71. Kaandorp 2-2, 84. Harrison 3-2, 93. Kaandorp 4-2.

Opstelling RKC: Lamprou (46. Vaessen, 83. Grim); Gaari (61. Langras), Mulder (46. Meulensteen), Nieuwpoort (46. Van Grunsven), Wouters (61. Nieuwpoort); Nöstlinger, (46. Anita, 76. David), Olsak (46. Augustijns), Tahiri (61. Van der Venne); Bakari, (46. El Haddouti), Bilate (61. Min), Daneels (79. Bakari).