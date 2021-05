RKC toont nu wel vechtlust, maar redt het niet tegen AZ

RKC heeft totale off-day en verliest ruim van FC Emmen

5 april Niets, maar dan ook niets lukte zondag bij RKC, terwijl FC Emmen vleugels leek te hebben. Na een half uur spelen was het al 3-0 en dat stond het een uur later nog. In de slotseconden zorgde Cyril Ngonge alleen nog voor een eretreffer. Een nederlaag voor RKC waar helemaal niets op af te dingen was.