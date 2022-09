RKC toont veerkracht en klopt Excelsior na geweldige tweede helft

Twee keer kwam RKC zondagmiddag terug van een achterstand in eigen huis tegen Excelsior, waarna de Waalwijkers op karakter de eerste overwinning van het seizoen boekten: 5-2.

Na drie gelijke spelen dit seizoen, was RKC heel erg toe aan de eerste zege. Het thuisduel met concurrent Excelsior leek daar een uitgelezen mogelijkheid voor. Toch waren het de Rotterdammers die in de eerste helft twee keer op voorsprong kwamen. Niet dat de bezoekers de bovenliggende partij waren, maar kregen ze een kans, dan was daar ook de goal.

De eerste viel al na een kwartier spelen. Julian Baas stond aan het einde van een Rotterdamse aanval, toen hij net tien minuutjes in het veld stond als vervanger van de geblesseerd geraakte Marouan Azarkan. Uit een corner was Shawn Adewoye verantwoordelijk voor de gelijkmaker van RKC, maar slechts enkele minuten later deed Redouan El Yaakoubi aan de andere kant hetzelfde: 1-2.

RKC-trainer Joseph Oosting bracht Julen Lobete voor Florian Jozefzoon in de rust en er moet wat in de Waalwijkse thee hebben gezeten, want RKC startte uitstekend aan de tweede helft. Na vijf minuten legde invaller Lobete goed terug op de mee opgekomen Thierry Lutonda, die hard uithaalde: 3-2.

De thuisploeg bleef aandringen en ging vol voor de 4-2, maar ondanks een aantal grote kansen voor onder anderen Lobete en Adewoye moest RKC daar tot tien minuten voor tijd op wachten. De kleinste van het veld kopte toen raak uit een corner: Vurnon Anita. Michiel Kramer maakte het nog mooier door in de extra tijd zelfs de 5-2 te maken. Het betekende de eerste overwinning van het seizoen en een feestje in het Mandemakers Stadion. RKC pakte in de eerste vijf wedstrijden zes punten en kan spreken van een prima start.

