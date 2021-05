RKC-trainer Grim: ‘De spanning moet niet bij de jongens in hun koppie gaan zitten’

RKC Waalwijk is de ploeg die er van de degradatiekandidaten donderdag om 14.30 uur het beste voorstaat. Als de Waalwijkers winnen van FC Twente, is directe handhaving een feit. ,,We hebben het in eigen hand. We willen gewoon winnen, dan zijn we niet meer afhankelijk", aldus trainer Fred Grim.

De wedstrijd tegen VVV-Venlo heeft Grim in zekere mate wel vertrouwen gegeven. Want ook al werd het uiteindelijk 3-3 en kreeg RKC twee van de goals op vervelende momenten tegen, de veerkracht die zijn ploeg liet zien, daar was hij erg over te spreken.

,Het is duidelijk dat je de momenten waarop je de goals tegen krijgt (na drie minuten en op slag van rust, red.), je altijd zou moeten voorkomen. Maar de veerkracht die je met elkaar toont, daar kan de spelersgroep vertrouwen uit putten”, aldus Grim.

Spanning

Ayman Azhil en Lars Nieuwpoort zijn nog geblesseerd, verder heeft Grim een fitte selectie tot zijn beschikking. Die jongens hoeft hij niet uit te leggen hoe belangrijk de wedstrijden van donderdag en zondag zijn. ,,Maar we praten wel over de spanning en dat hebben we aldoor gedaan. Het is ook gewoon enorm spannend. Maar het moet niet in die koppies gaan zitten.”

Van FC Twente won RKC eerder dit seizoen met 2-0. Maar nu echt gewonnen moet worden, krijg je een andere situatie, weet ook Grim. ,,We kunnen van meer clubs winnen, maar ook verliezen. Het fijne is dat je thuis speelt en dat je weet waar je aan toe bent. We kunnen er volle bak voor gaan.”

Kan alle kanten op

Zo spannend als dat het nu onderin de eredivisie is, dat heeft Grim ook niet vaak meegemaakt. ,,Het kan alle kanten op. ADO zit er ook gewoon weer bij. Het is niet onmogelijk dat zij van Willem II winnen.” Hij zal donderdag met een schuin oog kijken naar wat er op de andere velden gebeurt. ,,Het zou dom zijn als je dat niet zou doen, al moet je in eerste instantie wel van jezelf uitgaan. Maar in een laatste fase van de wedstrijd, moet je ook de standen op de andere velden meenemen, ook om te kijken of je zelf nog wat moet aanpassen. Maar het is ontzettend moeilijk in te schatten wat er allemaal gaat gebeuren.”