RKC-trainer Oosting laat zich niet gek maken: ‘Nu ga ik ook niet opeens zeggen dat we er al zijn’

RKC-trainer Joseph Oosting staat niet bepaald bekend om zijn emotionele uitspattingen. Als er iemand nuchter blijft onder elke omstandigheid, is het de 50-jarige Drent. Dus waar hij niet in paniek was toen van PEC Zwolle werd verloren, zal hij na de winst op FC Groningen (3-1) niet opeens gaan feestvieren.

Een totaal euforische of flink scheldende Joseph Oosting, je zult het niet snel meemaken na een voetbalwedstrijd. De RKC-trainer heeft een plan, een doel en daar zal hij zich aan houden. Het belangrijkste doel dit seizoen: 34 punten halen. Één punt per wedstrijd, dat gemiddelde moest zijn ploeg zien te bewerkstelligen. Werd een keer onverwacht gewonnen? Was dat mooi meegenomen. Werd een belangrijke wedstrijd, zoals tegen PEC Zwolle twee weken geleden, verloren, dan was er geen paniek. ,,Ik heb er altijd vertrouwen in gehad”, vertelt Oosting. ,,En dat bedoel ik niet arrogant, want zo ben ik helemaal niet. Maar ik had er vertrouwen in dat deze ploeg het zou redden.”

Niet dat dat al gebeurd is. Want ook al heeft RKC inmiddels een riante uitgangspositie, met vijf punten voor op de nacompetitie- en degradatieplek(ken), er zijn nog drie wedstrijden te spelen. ,,Ik ga hier nu niet opeens heel vrolijk verkondigen dat we er al zijn”, zegt de oefenmeester. ,,We hebben na de overwinning op Groningen wel een hele goede trainingsweek gehad.”

‘Moeten winnen’

Trots op zijn ploeg, is hij uiteraard wel. En blij met hoe ze dit seizoen over het algemeen gepresteerd hebben. ,,Er kwam wel eens kritiek, of mensen zeiden: deze wedstrijd móét je winnen. Dan denk ik: we zijn maar RKC hè. Kijk, Ajax móét wedstrijden winnen. RKC niet.”

,,Wij hebben ons altijd vastgehouden aan dat doel om 34 punten te halen”, gaat Oosting verder. ,,We hebben er nu 31 en we hebben nog drie wedstrijden om dat doel te behalen. Vorig jaar was 30 punten genoeg om te handhaven, maar we wisten voor dit seizoen al wel dat dat niet nog een keer zo zou zijn.”

Het vertrouwen dat morgen tegen een ploeterend Cambuur bij winst handhaving zo goed als zeker wordt veiliggesteld, is er weldegelijk. ,,Maar het kan net zo goed de verkeerde kant op vallen, net als tegen PEC”, is de trainer meteen weer realistisch. ,,Als onze concurrenten dan weer punten pakken, krijg je hetzelfde als vorige week, dat mensen weer gaan roepen dat RKC het heeft weggegeven en weer in de problemen zit. Zo kijk ik daar dus niet naar. Want we hebben dan ook de wedstrijden tegen Heracles en AZ nog.”

Verwachte opstelling

Vaessen; Bakari, Adewoye, Meulensteen, Touba, Büttner; Anita, Oukili, Van der Venne; Kramer, Stokkers