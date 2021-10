RKC-trainer Oosting zit met een beetje pech met drie geblesseerde basisspelers

Niet iedereen kwam ongeschonden uit de laatste training voor de competitiehervatting tegen Feyenoord. Alexander Büttner viel al twee keer eerder in competitiewedstrijden uit met een enkelblessure en ondanks de rust van de interlandbreak moest de linksback ook vrijdag het trainingsveld vervroegd verlaten. Weer die enkel. Het is afwachten wat het gewricht kan verdragen en of een basisplaats tegen Feyenoord een optie is. Oosting zag ook buitenspeler Jens Odgaard kermend van de pijn op de grond liggen. De Deen kreeg een bal op zijn vinger en had daar behoorlijk last van. Of het hem belemmert zaterdag te starten, is nog niet duidelijk.

Geblesseerde basisspelers kan RKC niet bepaald gebruiken in de wedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip. Ook al wordt met een schuin oog natuurlijk al richting de twee competitieduels daarna gekeken (Sparta en Cambuur thuis) en naar het bekerduel met Willem II dat er tussenin valt. Toch wil Oosting uitgaan van eigen kracht, ook tegen een ploeg als Feyenoord. Al is hij ook realistisch: ‘elk punt dat je daar pakt, is meegenomen'.

Één overwinning

Dat is ook aan de cijfers wel af te zien. Slechts één keer wist RKC in Rotterdam te winnen van Feyenoord, op 26 september 1999. Het werd 1-2, door twee goals van Yuri Cornelisse. De laatste keer dat de Waalwijkers niet verloren in de Kuip, is bijna tien jaar geleden. Robert Braber maakte toen in de slotminuten de gelijkmaker, het werd 2-2.