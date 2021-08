RKC trapt eredivisie af met enorme stunt tegen AZ

RKC is het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een enorme stunt. AZ mocht dan wel de betere ploeg zijn met de meeste kansen, door een doelpunt van Michiel Kramer vlak voor rust, bleven de drie punten in Waalwijk: 1-0.

Benauwd bleef het tot de laatste seconden voor het elftal van coach Joseph Oosting. Om de offensieve kracht van het sterkere AZ te beteugelen, veranderde hij 20 minuten voor tijd van systeem. Van 4-3-3 naar 5-3-2. Met Shawn Adewoye bracht hij een derde centrale verdediger in en de multifunctionele Saïd Bakari werd van linksbuiten linksback. Met man en macht verdedigde RKC de voorsprong, ook in de zes minuten extra tijd.

Debuut

Voor de thuisclub maakten vier nieuwkomers hun competitiedebuut: Michiel Kramer, Ilias Bel Hassani, Alexander Bütnner en Joël Pereira. De Portugese doelman kreeg de voorkeur boven Etienne Vaessen, waarmee het keepersvraagstuk beantwoord was. Maar of het daarmee ook is opgelost? Pereira greep een aantal keren weifelend in, waardoor er meteen gevaar ontstond. Zo ging hij in de eerste helft onder een hoge voorzet door, waardoor het voor Dani de Wit een koud kunstje was om de bal in het lege doel te deponeren. Pereira werd gered door de assistent-scheidsrechter en de VAR in Zeist: buitenspel.

Het was het tweede buitenspeldoelpunt voor de bezoekers in Alkmaar binnen een paar minuten tijd. Zakaria Aboukhlal dacht even daarvoor de score te openen uit een rebound na een voorzet van Thijs Oosting, maar ook die treffer viel buiten de buitenspellijntjes. De zoon van RKC-coach Joseph Oosting kleurde zijn eredivisiedebuut voor AZ met een aantal sterke aanvangsfase. De linksback nam en kreeg de ruimte van directe tegenstander Bel Hassani om op avontuur te gaan. Als huurling had Oosting junior vorig seizoen een belangrijk aandeel in de handhaving van RKC door een aantal doelpunten en assists op cruciale momenten.

AZ was die eerste helft de bovenliggende partij. Het leek wachten op de openingstreffer van de formatie van Pascal Janssen, maar een snelle uitbraak van RKC zette de spelverhoudingen op slag van rust op zijn kop. De lage voorzet van de opkomende back Juriën Gaari was precies op maat voor Michiel Kramer die tot dan toe onzichtbaar was gebleven. Kramer deed in de eerste wedstrijd waar hij voor naar Waalwijk gehaald is: scoren.

AZ had nog altijd drie kwartier om orde op zaken te stellen, maar RKC bleef knap op de been. Ook Pereira groeide in de wedstrijd en hield zijn ploeg op moeilijke momenten op de been. AZ was zo’n beetje de angstgegner voor RKC, dat vorig seizoen twee keer weinig in te brengen had tegen de Alkmaarders. De drie punten zijn pure bonus de Waalwijkers, die daarmee (voor even) langs Heerenveen aan kop van de ranglijst komen.

