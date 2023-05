RKC trekt Vitesse-doelman Jeroen Houwen aan

Ondanks wereldgoal van Michiel Kramer verliest RKC door tegengoal in extra tijd van Go Ahead Eagles

Een wereldgoal en eentje van dichtbij van aanvoerder Michiel Kramer hielpen RKC woensdagavond in het inhaalduel met Go Ahead Eagles niet aan de zege. In extremis kregen de Waalwijkers de 3-2 om de oren.