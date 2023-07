RKC troeft andere clubs af met komst van voormalig FC Twente-middenvelder: ‘Mooie kans voor mij’

De 23-jarige Roemeratoe komt uit de provincie Zeeland, maar verhuisde op zijn 14de al naar de opleiding van FC Twente. In Enschede brak hij ook door en speelde hij uiteindelijk 50 wedstrijden voor de hoofdmacht, voordat hij in het seizoen 2021/2022 aan Willem II werd verhuurd om minuten op te doen. Roemeratoe degradeerde destijds met de Tilburgers uit de eredivisie en vervolgde zijn loopbaan daarna bij de Israëlische topclub Hapoel Tel Aviv.

In Israël maakte Roemeratoe aardig wat minuten, maar na één seizoen houdt het avontuur alweer op. Diverse clubs zaten volgens RKC-directeur Frank van Mosselveld achter de centrale middenvelder aan. ,,We zijn verheugd om Godfried te verwelkomen. Na het vertrek van Vurnon Anita zijn we op zoek gegaan naar een vervanger om deze positie op het middenveld dubbel bezet te houden. We kijken ernaar uit om samen met hem te werken aan onze gezamenlijke sportieve ambities”, aldus Van Mosselveld.

Concurrentiestrijd

Ook Patrick Vroegh kan als controleur uit de voeten, verder staan er met Kevin Felida, Yassin Oukili en Chris Lokesa meer middenvelders onder contract in het Mandemakers Stadion. Roemeratoe kijkt ernaar uit om de concurrentiestrijd in Waalwijk aan te gaan, zo vertelt hij op de website van de Waalwijkers. ,,Het is een mooie kans voor mij om me verder te ontwikkelen en mijn kwaliteiten weer te tonen in de eredivisie. Ik zal er alles aan doen om bij te dragen aan het succes van deze club”, aldus Roemeratoe.