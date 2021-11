RKC-verdediger Adewoye: ‘Ajax was een maatje te groot’

Tegenstand die RKC als team niet kon bieden zondagmiddag. De Amsterdammers boekten een simpele, ruime zege: 0-5. ,,Ik denk wel dat Ajax een maatje te groot was", erkent de 21-jarige Belg. ,,De eerste helft was met momenten nog wel degelijk van onze kant, maar de tweede helft was moeilijker.”

Adewoye verheugde zich wel op het duel met de koploper. ,,Ajax is misschien wel de beste ploeg van de competitie, dat is een mooie wedstrijd om te spelen.” Ondanks de ruime nederlaag, denkt de verdediger daar nog steeds zo over. ,,Niemand verliest graag, we zijn winnaars. Elke wedstrijd die je verliest doet toch pijn. Maar het is een mooie ervaring, hier kan ik alleen maar beter van worden.”

Kramp

En fysiek ging het tegen Ajax beter dan twee weken eerder tegen FC Groningen. ,,Die wedstrijd was heel pittig, toen had ik aan het einde wel serieuze kramp", zegt Adewoye met een lach. ,,Deze wedstrijd ben ik beter doorgekomen.” Ook al was dit duel honderd procent op verdedigen gericht. ,,Natuurlijk wil je ook goals maken, maar als je zo moet spelen, dan moet het.”

Voor RKC is het zaak om snel om te schakelen richting volgende week, naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Daar zijn belangrijke punten te halen. Ook een week later tegen NEC liggen er kansen. ,,Ik denk dat we in die wedstrijden een mooie stap in het klassement kunnen maken als we die winnend afsluiten.”

Volledig scherm Sebbe Augustijns (l) en Shawn Adewoye balen na de ruime nederlaag tegen Ajax. © Pro Shots / Stefan Koops