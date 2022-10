RKC-verdediger Adewoye: ‘Het is niet zo dat we het minder erg vinden dat het Ajax is waarvan je verliest’

VIDEOHet is een van de drukkere wedstrijden voor een centrale verdediger van RKC: een duel met Ajax. Shawn Adewoye hield het met zijn teamgenoten zo'n uur lang vol. ,,We hadden het goed voor elkaar.”

Adewoye wist natuurlijk van tevoren: als verdediger van RKC ga je het in een wedstrijd tegen Ajax heel druk krijgen. ,,Maar ik denk dat we dat heel goed deden zestig minuten lang. Dan merk je dat de ruimtes groter worden en dat zij de kwaliteiten hebben om daar doorheen te komen.”

Want RKC had Ajax het eerste uur aardig in de greep. De 1-1 ruststand was dan ook verre van onverdiend. ,,Zelf scoorde Michiel Kramer eerst, maar dat was net buitenspel. Dat zou helemaal een mooi begin zijn geweest", zegt de verdediger. ,,Steven Berghuis heeft een geweldige trap en dan sta je 1-0 achter. Maar je weet ook dat nog alles kan, dat je nog kansen gaat krijgen. Ik denk dat we daar ook aardig in geslaagd zijn.”

Dicht houden

In de eerste helft liet RKC zich van zijn beste kans zien, zowel verdedigend als aanvallend. Al speelde Ajax ook niet best. Adewoye als het spel van Ajax ter sprake komt: ,,Ik denk dat Ajax misschien door ons niet in hun beste spel kwam. We hadden het goed voor elkaar. De tweede helft ga je hetzelfde in als de eerste, je probeert zo lang mogelijk alles dicht te houden en op de tegenaanval gevaarlijk te zijn.”

Dat lukte niet, Ajax schakelde een tandje bij en liep uit naar 1-4. Dat de eerste helft heel goed was, daar had Adewoye na afloop niet echt een boodschap aan. ,,Natuurlijk haal je de positieve punten eruit en daarmee ga je verder. Maar elke wedstrijd is -excusez le mot- k*t. Het is niet zo dat het tegen Ajax is, dat we het dan minder erg vinden.”

Volledig scherm Shawn Adewoye (r) moet uitkijken voor het been van teamgenoot Thierry Lutonda. © ANP